Serie D, la Castellanzese ospita il Casale

Quarto turno di campionato per il Girone A di Serie D. Domenica 11 ottobre (ore 15.00) al “Provasi” la Castellanzese ospiterà i piemontesi del Casale. (Foto Castellanzese.com – Aldo Massarutto)

I neroverdi, ancora imbattuti in campionato con due pareggi e una vittoria, vogliono tenere aperta la serie positiva e anche contro i nerostellati hanno l’obiettivo di andare a punti.

Il Casale finora ha giocato una sola gara, sul campo di casa nel turno infrasettimanale di pochi giorni fa, perdendo 1-0 contro il Saluzzo. In precedenza sono state rinviate le sfide contro Gozzano e Lavagnese.

Intanto la Castellanzese comunica le modalità per accedere al “Provasi”:

In occasione della seconda gara interna di campionato con il Casale, sono state affinate le modalità di accesso allo Stadio Giovanni Provasi di Castellanza in modo tale da rendere più scorrevole il ritiro del biglietto al botteghino da parte del pubblico nel giorno della partita. Il tutto in osservanza delle norme anti-COVID che impongono il distanziamento sociale per godere tutti insieme di uno spettacolo di calcio nel massimo della sicurezza. Le novità:

UN UNICO MODULO DI REGISTRAZIONE

USD Castellanzese 1921 ha messo a punto un unico form di registrazione digitale per l’accesso allo stadio da compilare con i propri dati. Il giorno della gara lo stesso andrà consegnato manualmente alla biglietteria dello stadio stampato o direttamente sul proprio cellulare. Coloro i quali desiderassero accreditarsi al match (come stampa, tessere CONI/FIGC o accrediti squadra) sono anch’essi pregati di compilare il modulo non prima di aver fatto richiesta via email secondo le modalità indicate nella sezione ACCREDITAMENTO del nostro sito web.

Nel modulo è presente una sezione facoltativa dedicata alle tessere CONI e FIGC. Gli accreditati che ne sono in possesso dovranno indicarne il numero, così come i giornalisti dovranno indicare il numero del proprio tesserino da giornalista pubblicista/professionista, se ne sono in possesso.

Inoltre, i giornalisti accreditati al match dovranno specificare nella sezione “Note” la propria qualifica e la testata di riferimento.

QUALE SETTORE SELEZIONARE?

Il tifoso che desidera prenotare il proprio biglietto per il prossimo match interno della Castellanzese potrà scegliere il settore dello Stadio Giovanni Provasi dove accomodarsi durante la partita tra:

TRIBUNA CENTRALE

TRIBUNA LATERALE (NORD E SUD)

TRIBUNA STAMPA

Il giorno della gara, presentando il form digitale compilato in biglietteria, gli verrà assegnato un posto nel settore scelto. Si raccomandano gli accreditati CONI/FIGC o squadre di selezionare la voce “Tribuna Laterale”, mentre i giornalisti di selezionare “Tribuna stampa”. Al botteghino verrà assegnato loro un posto gratuito nel corrispettivo settore della tribuna coperta.

INGRESSI

USD Castellanzese 1921 ha disposto un accesso per gli accreditati (stampa, tessere CONI/FIGC e squadre) presso lo sportello accrediti della biglietteria di via Cadorna (ingresso tribuna). Tutti gli altri tifosi si dovranno rivolgere allo sportello della biglietteria di via Cadorna angolo via Diaz per l’ingresso allo stadio.

CAPIENZA

Per ottemperare alle norme anti-COVID emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti, la capienza dello Stadio Giovanni Provasi di Castellanza resta dimezzata a 249 posti a sedere, garantendo così la distanza tra il pubblico sugli spalti. I seggiolini contrassegnati in verde NON sono occupabili. Durante il match vige l’obbligo di indossare la mascherina e rimanere seduti al proprio posto.

USD Castellanzese 1921 comunica che, in occasione della gara interna con il Casale, valida per 4^ giornata di andata di Serie D, in programma domenica 11 ottobre alle 15.00, presso lo Stadio Giovanni Provasi di Castellanza non sarà consentito l’ingresso alle tifoserie organizzate (ultras), essendo il settore ospiti sprovvisti di posti numerati a sedere. Il tutto per ottemperare alle disposizioni anti-COVID che impongono ai presenti l’obbligo di rimanere seduti al proprio posto e distanziati di un metro.