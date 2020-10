Si spacciano per dipendenti comunali di Malnate, ma è una truffa al telefono

È un avviso del sindaco Irene Bellifemine a far alzare la guardia rispetto a una truffa telefonica a Malnate.

Alcuni cittadini sono stati contattati da un numero di telefono e dall’altra parte della cornetta qualcuno proponeva offerte dell’energia per conto dell’amministrazione comunale.

Questo il comunicato emesso dal sindaco:

AVVISO IMPORTANTE

Alcuni Cittadini mi hanno contattata segnalandomi che da qualche giorno stanno ricevendo telefonate da questo numero telefonico 331 2005928. affermano di chiamare per conto dell’amministrazione comunale di Malnate per avvisare che il contratto e l’offerta dell’energia elettrica sono scaduti e vengono chieste informazioni sul contratto, alla richiesta di un appuntamento presso gli uffici comunali, affermano che sono chiusi e interrompono la chiamata. Prestate molta attenzione a non dare informazioni in quanto SI TRATTA DI UNA TRUFFA. il comune di Malnate non ha alcun servizio inerente i contratti di fornitura energetica. È consigliabile avvertire le persone anziane di non fornire nessuna informazione inerente ai contratti.

Il Sindaco Irene Bellifemine