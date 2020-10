Studenti positivi al Covid, tre classi in isolamento fiduciario al liceo artistico di Busto Arsizio

Da alcuni giorni tre classi del liceo artistico Candiani-Bausch sono in isolamento fiduciario dopo che tre studenti (uno per classe) sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. La notizia è confermata dalla dirigente scolastica Maria Silanos che ha seguito le indicazioni di Ats Insubria chiedendo l’isolamento fiduciario di 10 giorni per i rispettivi compagni di classe dei contagiati.

Ognuno di loro dovrebbe essere stato raggiunto dall’Ats Insubria che ha il compito di tracciare i contatti stretti. I genitori dei ragazzi rimasti a casa sono, invece, considerati contatti di contatti e quindi non devono sottostare all’isolamento.

«Abbiamo chiesto da settimana scorsa a tre classi sulle 53 del nostro istituto di osservare l’isolamento fiduciario in corrispondenza di 3 alunni (asintomatici o con sintomi lievi) che sono risultati positivi al coronavirus su quasi 1400 studenti. A scuola c’è un certo controllo mentre è difficile, quando i ragazzi sono fuori dalla scuola, avere contezza dei loro comportamenti». Come previsto per gli studenti è stata attivata la didattica a distanza.