Tamponi positivi, classi in quarantena a Cazzago e ad Azzate

La classe seconda della scuola elementare di Cazzago Brabbia in quarantena, così come una classe della scuola media di Azzate. Sono questi gli ultimi due casi registrati nel plesso comprensivo che riunisce le scuole di Azzate, primaria e secondaria, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia e Daverio.

Oltre alla classe in quarantena a Bodio già dall’inizio della settimana, da ieri, mercoledì 28 ottobre, si sono aggiunte le due sezioni nei paesi di Cazzago Brabbia ed Azzate. Nel caso della secondaria, le medie, oltre ad essere stati avvertiti tutti i genitori della classe in cui si è registrato il contagio, si è provveduto anche ad allertare i genitori dei ragazzi che utilizzano il pullman per lo spostamento dai paesi limitrofi. Gli alunni potrebbero essere entrati in contatto con il ragazzino, o la ragazzina, positivo al tampone.

«Il rapporto con Ats è stretto e quotidiano – spiega la dirigente dell’istituto comprensivo di Azzate – Dal momento in cui ci viene comunicato la presenza di un contagio ci attiviamo subito, grazie anche alla disponibilità dei sindaci dei paesi, ed attiviamo il protocollo. Devo ringraziare tutta la comunità scolastica che sta lavorando al mio fianco: tutti si stanno impegnando oltre il proprio dovere per garantire la sicurezza degli alunni. Nell’emergenza stiamo dimostrando di essere davvero una comunità forte e solidale»