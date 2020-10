Thinking Varese parla del restauro delle opere del novecento

Sarà dedicata al restauro delle grandi opere del novecento l’incontro di ottobre di Thinking Varese 2020 che, come tutti gli altri di questa stagione, è organizzato on line con la modalità del webinar.

L’appuntamento è in programma per mercoledì 21 alle 19: ospite sarà Giovanni Carbonara, in un incontro dal titolo: “Note sul restauro dell’architettura del secondo novecento: un problema aperto”.

Giovanni Carbonara, professore emerito di Restauro architettonico nell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” è stato direttore della ‘Scuola di Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio’ e coordinatore del Dottorato di ricerca in ‘Conservazione dei beni architettonici’ nella Facoltà di Architettura della medesima Università.

Carbonara è stato commissario CIMAE per la costruzione e il restauro delle ambasciate d’Italia all’estero; componente della Commissione, della commissione istituita dalla Rev. Fabbrica di San Pietro in Vaticano, per il restauro della facciata della Basilica; consulente della Regione Lombardia per il restauro del grattacielo Pirelli, Milano; ha fatto parte del Gruppo di Lavoro, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il MiBACT per l’elaborazione di un documento di base sull’applicazione della Normativa tecnica antisismica nel settore del patrimonio culturale e del gruppo di lavoro per la redazione delle Linee di indirizzo per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio culturale.

Ha seguito come consulente o curato direttamente numerosi interventi di restauro:

Biblioteca Classense di Ravenna; Arco di Augusto, mura romane, bastione di Antonio da Sangallo il Giovane, torre medievale di S. Elena in Fano; Anfiteatro Flavio, complesso dei SS. Quattro Coronati, chiesa di S. Stefano Rotondo, cappella di papa Pio IX nella basilica di S. Lorenzo f.l.m., facciata di Palazzo Montecitorio, facciata di Palazzo Stati-Cenci-Maccarani, pertinenza del Senato della Repubblica, in Roma; chiesa di S. Anna dei Palafrenieri nella Città del Vaticano; progetto preliminare per il recupero e la valorizzazione della Villa Reale di Monza e dei giardini di pertinenza; Sala delle Cariatidi nel Palazzo Reale, Palazzo Citterio come estensione della sede di Brera, a Milano; deambulatorio della basilica di S. Antonio in Padova; valorizzazione delle mura urbiche dell’Aquila; duomo di Modena; duomo di Ferrara; cattedrale di Matera; Ponte degli Alpini, opera di Andrea Palladio, a Bassano del Grappa; Masterplan del sito storico Khorfakkan e Sharjah, E.A.U., Dubai.

