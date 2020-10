Tour guidato agli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas di Castelseprio

Il ciclo pittorico presente nella chiesa di Santa Maria foris portas e datato al IX-X secolo è un esempio unico europeo per la qualità artistica.

Riscoperto alla metà del Nocevento nella zona absidale all’epoca adibita addirittura a deposito per attrezzi e riparo per chi lavorava nei boschi circostanti, fa parte del sito seriale “Longobardi in Italia: i luoghi del potere”, comprendente sette luoghi densi di testimonianze architettoniche, pittoriche e scultoree dell’arte longobarda.

L’infanzia di Cristo è il tema delle raffigurazioni pittoriche scandita in otto immagini narrative: dall’Annunciazione alla Presentazione al Tempio con un riferimento costante ai vangeli apocrifi. Figure in movimento, ambientate in uno spazio architettonico o naturalistico, panneggi, trasparenze, luci e ombre sono attribuiti al Maestro di Castelseprio e commissionati forse dall’elite sociale del Castrum stesso per la piccola chiesa.

Il racconto per immagini che stupisce visitatori di ogni provenienza geografica, vicina o lontana, viene arricchito dall’approfondimento della guida per la ricostruzione della storia degli affreschi supportato dalla cronologia dell’edificio.

La chiesa inoltre si trova nell’area boschiva ricca di castagni e noccioli per una piacevole passeggiata domenicale al termine della visita guidata.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 11 OTTOBRE 2020 ore 10 e ore 11:30

Tour guidato della durata di 75 min > € 6,00 cad.

Luogo di ritrovo > area archeologica di Castelseprio, via Castelvecchio 1513, Castelseprio (VA)

Da Milano: autostrada A8 dei Laghi, uscita Solbiate Arno, proseguire per Castelseprio/Torba

E’ possibile parcheggiare lungo la via Castelvecchio e proseguire a piedi per l’ultimo tratto (circa 10 min a piedi su strada asfaltata immersa nei boschi), oppure parcheggiare al termine della via in corrispondenza dell’Infopoint dell’area.

In ottemperanza alla normativa a contrasto della diffusione del covid-19 sono predisposte tutte le misure di sicurezza: distanziamento fisico, uso della mascherina, registro dei dati dei visitatori, numero contingentato dei partecipanti fissato a max 15 persone per turno.

