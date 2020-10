Anche il prossimo weekend, iComHub presenta serate all’insegna della musica dal vivo.

Galleria fotografica Turate, da iComHub nuovo servizio di ristorazione e musica Live! 4 di 5

Serate di Tributi ad Elisa e Police&Sting e Music Pop Live da iComhub a Turate.

Ogni settimana musica dal vivo e da questo weekend c’è una novità! Km11 si rinnova presentando un nuovo servizio di ristorazione, prodotti Italiani e piatti preparati con cura dagli chef.

Gli eventi sono svolti in sicurezza e sono garantite tutte le norme un ampio spazio interno.

Aperitivo, Cena o Dopocena? Scegli tu! Appuntamento in via Varesina 1 a Turate.

Il programma di Ottobre:

Ven 16/10 ELISA TRIBUTE BAND

Sab 17/10 7DAYS. THE POLICE & STING TRIBUTE BAND

Dom 18/10 LUIS LANDRINI

Ven 23/10 THE OREMA BAND. DAVID BOWIE TRIBUTE BAND

Sab 24/10 THE FLASHOVER. EASY LISTENING ROCK

Dom 25/10 KARAOKE CON MAURIZIO

Ven 30/10 AMALO. TRIBUTO A RENATO ZERO

Sab 31/10 LIBERA USCITA. TRIBUTO A LIGABUE

Live show e consumazione 8€

PRENOTA ORA:

I posti ogni sera sono limitati.

Tutte le date prevedono: aperitivo, cena o consumazione obbligatoria a €8 durante i concerti.

18:00 – 19:00 / Hora Feliz. Aperitivo €7 con 2 drink e stuzzicheria (per persona)

19:00 – 21:00 / Cena con nuovo Servizio di ristorazione

21:00 – 23:00 / Live Music e prima consumazione obbligatoria €8

Prenota il tuo tavolo!

I CONTATTI

Chiama il 02-37909190 – 333-8739933

WhatsApp 333-8739933

Scrivici: reception@icom-hub.com/ FB: iCom-Hub

I nostri eventi sono svolti in sicurezza e sono garantite tutte le norme anti-covid.