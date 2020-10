“Tuttaunaltrafesta Missione inclusione”: la fiera solidale è al Pime

Spettacoli teatrali, laboratori e concerti per grandi e piccini animeranno il cortile della Casa del Pime di Busto Arsizio per tutta la giornata di domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 18.30 in occasione di “Tuttaunaltrafesta – Missione inclusione”, la fiera itinerante del vivere solidale.

Colorata dai banchi del commercio equo e solidale la manifestazione ospiterà per tutta la giornata la mostra fotografica “Ogni cosa è fotografata”, che presenta gli scatti di padre Leone Nani, missionario del Pime in Cina a inizio Novecento: una testimonianza straordinaria sia per il valore documentaristico che artistico del materiale.

PROGRAMMA

Ore 11: Santa Messa

Ore 12 Pranzo al sacco in giardino

Ore 12.30: concerto musica tradizionale africana

Ore 14 spettacolo di teatro itinerante “Fili di Arianna” con le compagnie Viandanti Teatranti, Oplà – Artigiani di scena e L’Oblò – Liberi dentro

Ore 14.45 presentazione del Progetto S139 AvviCINAbili senza barriere

Ore 15 collegamento in diretta con la missione, con padre Anand Talluri dalla Tunisia

PER BAMBINI

Ore 13.30 spettacolo teatrale per famiglie “Tra cielo e terra” e animazione sulla Cina e i missionari del Pime con la Compagnia Teatro Daphne Dalle

Ore 16 spettacolo teatrale per famiglie “Il mostro coraggioso” con la compagnia teatrale Progetto Zattera (per bambini indicativamente dai 5 anni in su)

Ore 17 laboratorio di manualità per grandi e piccini a cura degli attori di Progetto Zattera

Le regole per contenere la diffusione del Covid-19 ci impongono di contingentare gli accessi. Per questo se vuoi venire ti consigliamo vivamente di prenotare il tuo posto online compilando il form a questo link.

Ingresso di via Lega Lombarda 20 a Busto Arsizio.