Varese – Folgore Caratese, in vendita i biglietti

Il Varese è pronto a rituffarsi nel campionato e dopo il turno forzato di pausa per Covid, i biancorossi scenderanno in campo domenica 25 ottobre (ore 15.00) contro la Folgore Caratese al “Franco Ossola”.

Dopo le restrizioni del decreto nazionale e dell’ordinanza regionale, i posti rimasti liberi nella tribuna dello stadio di Masnago sono 57.

Si potranno acquistare i tagliandi nella mattinata di venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 12 allo stadio “Franco Ossola”.

Il comunicato del club:

BIGLIETTI CITTÀ DI VARESE-FOLGORE CARATESE

I posti disponibili complessivamente saranno 57, così suddivisi:

Tribuna centrale 24 posti

Tribuna laterale Sud 12 posti

Tribuna laterale Nord 21 posti

Si ricorda, poi, che per accedere allo Stadio in occasione della partita sarà obbligatoria l’autocertificazione, disponibile sul sito sotto la sezione “biglietti”