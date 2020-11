50mila euro per interventi su chiese e oratori di Gallarate

A Gallarate arrivano una serie d’interventi a favore delle realtà religiose cittadine e della chiesa Evangelica. Lavori che saranno pagati dal Comune, sulla base della legge del 2005 che consente di destinare per questo scopo l’8% degli oneri di urbanizzazione (pagati dai costruttori sulle nuove edificazioni).

Gli interventi andranno a beneficio di otto parrocchie cittadine, all’istituto Aloisianum e alla chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia: le dieci realtà ottengono ognuna 5mila euro.

Nello specifico – partendo dalle parrocchie della Comunità Pastorale San Cristoforo – a Sciarè si useranno i 5mila euro per la riqualificazione del locale associazioni a piano terra dell’oratorio di via Cattaneo, la parrocchia di Santa Maria Assunta (centro) per la riqualificare il seminterrato del Centro della Gioventù in via don Minzoni. A Cedrate i 5mila euro saranno usati per la pavimentazione del cortile dell’oratorio don Bosco, mentre ai Ronchi la stessa cifra finanzierà interventi per migliorare la capacità di isolamento termico degli ambienti dei locali parrocchiali con nuove finestre a doppi vetri.

Ad Arnate i fondi saranno usati per lavori di manutenzione straordinaria del centro oratoriale, per l’adeguamento dell’impianto termico chiesa parrocchale (nella foto di apertura dell’articolo) e per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria casa parrocchiale.

A Cascinetta i 5mila euro consentiranno un intervento sul tetto della sacrestia e della casa Parrocchiale di via Verbano 2, oltre che per un nuovo impianto microfono della chiesa di Sant’Alessandro (nella foto sopra). A Moriggia il contributo sarà usato per la sostituzione delle porte d’ingresso dell’oratorio.

L’istituto Aloisianum userà i fondi invece sull’edificio principale, per la sostituzione e messa a norma del quadro elettrico centralizzato posto nel sottoscale dell’immobile centrale e protezione linee ingresso con cablaggi.

Infine c’è l’unica realtà non cattolica, la chiesa Evangelica di via Sorgiorile, costruita a inizio anni Duemila nel quartiere Cascinetta (nella foto sopra). In questo caso i 5mila euro saranno usati per la prosecuzione lavori di ampliamento degli spazi adibiti all’accoglienza, di nuove aule destinate al catechismo per adolescenti, ragazzi e bambini, per il rifacimento di asfalto, impianti di riscaldamento e condizionamento.