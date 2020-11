Agenzia Formativa della provincia di Varese, al via i virtual open day

L’Agenzia Formativa è un’azienda speciale della provincia di Varese e rappresenta uno dei punti di riferimento nell’ambito della formazione professionale e dei servizi al lavoro nel più ampio contesto delle politiche attive del lavoro.

Sono 5 le sedi che operano sul territorio della provincia di Varese: Gallarate, Luino, Tradate, Varese dove è anche presente il CFPIL (Centro di Formazione Professionale ed Inserimento Lavorativo) riservato alle persone disabili.

L’Agenzia Formativa si pone come punto di incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, attenta a cogliere le esigenze delle aziende del territorio e al contempo ad avanzare proposte formative aderenti ai bisogni del mercato del lavoro e rivolte sia a giovani in età di obbligo formativo, sia agli adulti che vogliono accrescere le proprie competenze professionali o che necessitano di riqualificazione e di servizi a sostegno dell’occupazione.

Per i ragazzi che stanno completando la terza media, l’Agenzia Formativa offre numerose opportunità di formazione e di preparazione ad un futuro inserimento lavorativo, tenuto conto anche della disponibilità di ben 20 laboratori. Il progetto formativo offerto si basa sulla centralità della persona e sulla valorizzazione degli apprendimenti.

Sono 13 gli indirizzi tra i quali poter scegliere: Area Benessere, Ristorazione, Sala e Bar, Panificazione e pasticceria, Servizi Turistici, Operatore meccanico, del legno, elettrico, orafo e agricolo.

Per iscriversi ai nostri percorsi formativi, le domande devono essere presentate on line a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021.

Come da consuetudine, in questo periodo l’Agenzia Formativa avrebbe voluto aprire le porte delle sue scuole in modo da dare ad alunni e genitori l’opportunità di conoscere meglio le strutture ed approfondire l’offerta formativa.

Considerato il momento particolare che stiamo vivendo, la scuola ha pensato di invitare i ragazzi e le loro famiglie a far visita (virtualmente) ad ognuna delle sue sedi: accedendo alla pagina Virtual Open Day, le famiglie troveranno un modulo di prenotazione ad alcuni Webinar (sessioni informative la cui partecipazione avviene on line tramite una connessione a internet) organizzati da ciascuna sede operativa, al fine di dare indicazioni specifiche in base ai corsi di interesse.

Una volta inviato il modulo on line, le famiglie saranno ricontattate tramite una mail in cui verranno indicati modalità di accesso e orari dei Webinar.

Se la normativa lo consentirà, la scuola avrà cura di informare anche di eventuali visite guidate all’interno dei laboratori.

Per avere maggiori informazioni

Gallarate

Tel: 0331–794703

Mail: direzione.gallarate@agenziaformativa.va.it

Luino

Tel: 0332– 531604

Mail: direzione.luino@agenziaformativa.va.it

Tradate

Tel: 0331– 811102

Mail: direzione.tradate@agenziaformativa.va.it

Varese

Tel: 0332–810421

Mail: direzione.varese@agenziaformativa.va.it

Varese CFPIL

Tel: 0332-261524

Mail: cfpil@agenziaformativa.va.it