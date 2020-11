Anche dall’India arrivano gli auguri per i 100 anni di Amelia Graziani

Un secolo di vita per Amelia Graziani: la signora, ospite della Rsa Il Melo, ha compiuto 100 anni in buona salute e in gran forma.

Al Melo, pur non potendo festeggiare nel senso più tradizionale, non sono mancati un gran mazzo di fiori, festoni in salone e una gioiosa videochiamata con figli e nipoti.

La signora Graziani è moglie del compianto Ildebrando Crespi, molto noto in Gallarate per la sua lunghissima e preziosa attività di missionario laico. Questa mattina la signora Amelia ha ricevuto, tra le tante, anche un telefonata dall’India: un vescovo le porgeva i migliori auguri, ricordando il signor Ildebrando”.

“La signora Amelia ha confermato anche in questa occasione la sua attitudine, sempre positiva e sorridente, dichiarando che aspetta tutti i suoi cari per i prossimi compleanni… 101, 102 o oltre”.