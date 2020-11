Aspettando di tornare in campo: i disegni dei piccoli calciatori

Hanno voglia di tornare a giocare con i loro amichetti e di farlo nel loro campo di calcio i “Piccoli amici” dell’Olimpia Calcio che hanno condiviso sul gruppo facebook “VareseNews Bambini” alcuni dei loro disegni (qui sotto) legati alla loro grande passione, il calcio.

Gli allenamenti per tutti i giovanissimi calciatori lombardi non compatibili con le limitazioni imposti dalla zona rossa. Così, in attesa di poter tornare a giocare tutti insieme, questi piccoli atleti, bambini e bambine di 5 e 6 anni, mantengono viva la loro passione per lo sport disegnandosi con gli amici (e anche il mister) sul campo da calcio.

Grazie ai “Piccoli amici” dell’Olimpia Camilla, Gabriel, Diego, Massimo, Aurora, Edoardo, Emanuele, Stefano, Francesco, Kevin, Antony e mister Daniel per questa testimonianza che riflette lo spirito con cui gli sportivi affrontano la sospensione delle attività: “Sperando che questo periodo passi il prima possibile – si legge sulla pagina dell’Olimpia Calcio – promettiamo che quando ce lo permetteranno torneremo in campo carichi e vogliosi di recuperare il tempo perso. Non ci fermeremo mai”.