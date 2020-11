Ats mette in quarantena l’istituto Maria Ausiliatrice di Castellanza

L’istituto Mara Ausiliatrice di Castellanza messa in quarantena dall’Ats.

A dare comunicazione alle famiglie è la stessa direttrice che spiega la situazione: « Ci sono delle difficoltà oggettive a continuare la didattica in presenza. Siamo consapevoli del disagio che arrechiamo alle famiglie ma la tutela della salute di tutti è quella che sta governando le scelte di ogni settore.

La nostra comunità stata posta, su indicazione di ATS Insubria, in quarantena fiduciaria e vari docenti, come anche altro personale scolastico, sono assenti per positività; pertanto anche le risorse umane che quotidianamente sono in campo per tutti i servizi non potranno essere presenti».

La didattica, quindi, diventa DAD , a distanza per tutte le classi dell’istituto