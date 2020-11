Brucia una roulotte nel bosco di Besnate, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 16.30 a Besnate per un incendio segnalato nel bosco verso Arsago Seprio.

Il fumo era ben visibile, è stato segnalato anche da alcuni lettori.

A bruciare non erano però le piante, ma una roulotte presente all’interno del bosco.

I pompieri, intervenuti sul posto passando da via Leopardi nella periferia del paese, hanno circoscritto le fiamme e poi le hanno spente del tutto. Il rogo, per fortuna, non ha intaccato la vegetazione circostante.