Se Burger King fa pubblicità a McDonald’s

Qualcuno l’ha definita una furbata, altri – la maggior parte – hanno apprezzato il gesto anomalo. Ci riferiamo alla nuova campagna di comunicazione di Burger King che – sembra assurdo ma è proprio così – ha invitato i propri clienti a ordinare da McDonald’s.

Un hacker? Un social media manager burlone? Nulla del genere, anzi: la società di fast food ha lanciato un messaggio solidale verso tutti i competitor del mondo dei fast food e della ristorazione, invitando le persone a ordinare da mangiare da loro, così da aiutare il settore, fortemente penalizzato da questo momento storico di lotta al Coronavirus.

“Ordinate da Macdonald. Non avremmo mai pensato di chiedervi una cosa del genere. Come non avremmo mai pensato di incoraggiarvi a ordinare da Kfc, Old Wild West, Roadhouse, Temakinho, Domino’s Pizza, Poke House, Rossopomodoro, Caffè Napoli, Spontini, Cioccolati Italiani, Panino Giusto, La Piadineria, Dispensa Emilia… o da qualsiasi altro bar o ristorante, piccolo o grande che sia, sotto casa vostra. Non avremmo mai pensato di chiedervelo, ma in questo momento il settore della ristorazione, che impiega centinaia di migliaia di lavoratori, ha davvero bisogno del vostro supporto. Quindi – se volete dare una mano – continuate a gustare tanti piatti deliziosi ordinandoli con l’home delivery, l’asporto o il drive through. Mangiare un Whooper è sempre meglio, ma ordinare un Big Mac, a volte, non è poi così male”.

La campagna, lanciata in Gran Bretagna via Twitter, è arrivata in Italia: non si sono fatte attendere le risposte delle altre catene di fast food e ristorazione, che hanno ringraziato i vertici di Burger King per aver pensato anche a tutti loro e al settore in crisi.

Tanti gli attestati di stima inviati anche da clienti e non, che hanno lodato la società per aver dato una lezione di responsabilità e un esempio di sensibilità a tutti. “Non amo consumare questo tipo di cibi e quando ho voglia di hamburger vado sempre e comunque in catene locali.

Ma dopo aver letto questo post, mi sono casualmente trovato davanti un vostro punto vendita e dopo 2/3 anni ho deciso di entrare ed ordinare un double whopper.

Perché no, le buone iniziative vanno premiate.

Complimenti!!!” scrive ad esempio sotto il post su Facebook della catena di fast food tal Michele.

Burger King non avrà triplicato forse i guadagni, ma con questo messaggio ha saputo dare a tutti una lezione di marketing e raccontare soprattutto il lato positivo della lotta al Covid-19.