Campagna vaccinale contro l’influenza: i medici riceveranno su appuntamento nella sala Mura

La “sala Mura” di piazza De Gasperi 1 a Gavirate diventerà la sede dei vaccini. Nell’ex sala Giudice di Pace i medici di medicina generale potranno dare appuntamento ai propri assistiti over 65 anni per sottoporsi al vaccino,. L’amministrazione viene così incontro ai medici impegnati in questa campagna contro l’influenza . I dottori che hanno aderito all’iniziativa sono Vanessa Magni, Silvana Alberio e Franca Nicotina. I medici convocheranno i pazienti ( è dunque necessaria la prenotazione) dal 24 novembre al 5 dicembre.

A vigilare sull’attività nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria saranno i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Medio Verbano