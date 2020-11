Completate le nuove rotonde sulla provinciale a Vergiate e Mornago

Due rotatorie nuove sulle strade provinciali del Varesotto: la Provincia di Varese ha completato le due nuove rotonde realizzate sulla Strada Provinciale n. 17 “del Buon Cammino”.

Si tratta della rotatoria all’intersezione con via Colombo nel Comune di Mornago e di quella all’intersezione con via dei Prati nel Comune di Vergiate (nella foto di apertura dell’articolo).

I lavori, che sono stati ultimati come da programma, hanno previsto una spesa complessiva di circa 700mila euro.

Il consigliere delegato Aldo Simeoni non nasconde la propria soddisfazione al riguardo: «Sono molto contento di restituire ai cittadini di Mornago a quelli di Vergiate e, più in generale, a tutti i fruitori di questa importante arteria stradale, una infrastruttura resa più sicura grazie alla costruzione di queste due importanti rotatorie realizzate in due incroci stradali pericolosi, in quanto teatro, nel passato, di incidenti stradali. È con sincera soddisfazione che, in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo che, tra l’altro, non permette cerimonie particolari, mi appresto al taglio simbolico e virtuale del nastro per una sorta di inaugurazione di queste opere».

Il consigliere coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito affinchè le stesse opere potessero essere realizzate, a partire dal presidente Antonelli e dai sindaci interessati, fino ad arrivare alle imprese che hanno effettivamente realizzato gli interventi, senza dimenticare il responsabile dei lavori e i tecnici provinciali che hanno progettato e diretto tutte le attività.

La rotonda di Mornago

Chiusi questi due cantieri, l’attività del settore viabilità si concentra su altri importanti fronti, sempre rivolti al miglioramento della sicurezza stradale.

«Terminate queste opere il nostro impegno del fare non si ferma, neanche in questo periodo di lockdown, e su altri cantieri siamo già al lavoro per mantenere le promesse fatte ai cittadini» conclude Simeoni.