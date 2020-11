Comune e Lions donano dieci tablet ai licei, per la didattica digitale

Nella mattinata di oggi, venerdì, 13 novembre 2020 il sindaco di Gallarate Andrea Cassani, accompagnato dall’assessore ai Servizi Educativi Massimo Palazzi, ha consegnato ai Licei di Viale dei Tigli dieci tablet di ultima generazione da destinare agli studenti gallaratesi dell’Istituto per lo svolgimento della didattica digitale integrata.

Era presente alla consegna anche la prof.ssa Silvia Radaelli, in rappresentanza del Lions Club Gallarate Seprio, che aveva donato al Comune sedici dispositivi per far fronte alle esigenze della didattica a distanza e che ha in questa occasione rinnovato la disponibilità per fornire anche schede sim per garantire la connettività nelle situazioni di maggior necessità.

La consegna dei dispositivi agli studenti dei licei di Gallarate è il risultato di un lavoro di coordinamento in corso da diversi mesi fra l’amministrazione e le realtà associative cittadine, ed in particolare il Lions Club, che rinsalda i vincoli di collaborazione fra istituzioni in grado di supportare gli studenti e i cittadini nelle difficoltà di questo particolare periodo storico.