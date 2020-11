Coronavirus, 3 contagiati nella casa di riposo di Morosolo

Il coronavirus è arrivato anche nella casa di riposo Residenza Cardinal Colombo di Morosolo (frazione di Casciago) del gruppo della Fondazione Colleoni De Maestri. La struttura che accoglie in regime d’accreditamento con Regione Lombarda 70 posti letto RSA e occupa una sessantina di dipendenti tra medici, infermieri, operatori socio sanitari e altre figure.

La Rsa era rimasta immune dal virus per tutta la prima ondata, mentre ora, benché i protocolli di sicurezza siano stati rispettati e nonostante si sia chiuso l’accesso a parenti ed esterni ancora prima dell’istituzione della zona rossa, sono 3 gli anziani contagiati al momento. Sono tutti in buone condizioni, non sono segnalate problematiche particolari: sono stati isolati i positivi, sanificate le aree comuni e predisposti tamponi per personale e ospiti per provare a tenere sotto controllo il contagio.

A Casciago il numero rimangono stabili. Sono 56 i cittadini attualmente positivi, 5 dei quali ricoverati in ospedale. Anche in questo caso non sono segnalate situazioni particolarmente problematiche. Restano 2 le classi in quarantena fiduciaria nelle scuole primarie di Casciago e Morosolo, per cui è stata predisposta la didattica a distanza per via della positività di una docente in comune tra le due strutture.

«Faccio gli auguri ai nostri concittadini contagiati è spero possano guarire in fretta -commenta il sindaco Mirko Reto-. Nella Rsa di Morosolo si era riuscito a tenere il virus fuori dalla porta, ora speriamo di ricacciarlo via in fretta. Il direttore sanitario della struttura domani contatterà tutti i parenti per aggiornarli. La nota positiva è che ci sono state parecchie guarigioni e non tantissimi nuovi contagiati, segno che se si rispettano le regole si può fronteggiare l’emergenza».