Coronavirus, salgono a 350 gli attualmente positivi a Tradate

Salgono a 350 gli attualmente positivi a Tradate. Considerando la popolazione di 19mila abitanti, si tratta di quasi 2 persone ogni 100 abitanti. In totale sono 584 i contagiati da inizio pandemia. Soltanto nella giornata di martedì 10 novembre sono stati registrati +85 casi. La situazione è in peggioramento per numero di contagi. Il sindaco Giuseppe Bascialla non entra nel merito della gravità dei casi ma raccomanda prudenza ai cittadini e di utilizzare sempre mascherine e distanziamento: «Non uscite di casa se non è strettamente necessario – spiega il primo cittadino – evitate assembramenti e rispettate le regole. La situazione è delicata, ma basta comportarsi come viene indicato per aiutare a limitare la diffusione del virus. Non prevedo di emettere ulteriori ordinanze. Lo ripeto: fate attenzione e rispettate le regole».