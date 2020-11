Covid, in Canton Ticino 216 nuovi positivi

Sono 216 i nuovi positivi in Canton Ticino (12.826 da inizio della pandemia). I dati comunicati oggi dal Dipartimento di Sanità del Canton Ticino riferiscono purtroppo anche di 9 nuove vittime tra i pazienti contagiati.

Nelle ultime 24 ore sono state ricoverate 35 persone. In totale sono 361 i pazienti in ospedale, di cui 31 in terapia intensiva.

In Ticino si contano inoltre 1405 cittadini in isolamento e 2950 in quarantena. Nella giornata di ieri, il medico cantonale Giorgio Merlani ha commentato l’andamento dei dati e sottolineato che potrebbe essere ormai vicino il picco del contagio nel Cantone.