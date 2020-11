Covid hotel, il Comune di Varese a disposizione dei cittadini

Il Comune di Varese a disposizione dei cittadini che necessitano di informazioni e aiuto mettendo a disposizione una mail per i cittadini che hanno bisogno di informazioni in merito ai covid hotel. Un filo diretto con l’amministrazione per ricevere supporto e aiuto dedicato a chi sta affrontando la quarantena in casa perchè positivo al covid19.

«In questi giorni ci sono arrivate diverse richieste di informazioni sui Covid Hotel da parte di persone che stanno trascorrendo il periodo di quarantena in condizioni difficili – spiega l’amministrazione di Palazzo Estense – chi per la convivenza in famiglie numerose o per mancanza di spazio nella propria abitazione. La logistica dei Covid Hotel è in capo ad Ats ma l’amministrazione si rende disponibile per i cittadini, svolgendo un ruolo di supporto e da tramite tra gli enti».

La mail a cui si può scrivere è sociali@comune.varese.it. I tecnici comunali poi provvederanno a mettersi in contatto con i cittadini.