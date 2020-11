Eduscopio 2020: medaglia d’oro all’ISIS Keynes di Gazzada

Va all’ISIS Keynes di Gazzada Schianno la medaglia d’oro 2020/2021 per il successo universitario dei suoi diplomati.

Nel rapporto Eduscopio pubblicato dalla Fondazione Agnelli, infatti, il Keynes risulta al primo posto tra gli istituti tecnici del varesotto per la percentuale di studenti che si iscrivono all’Università e superano con successo il primo anno, scegliendo quindi di completare la formazione scolastica con un percorso di studi accademici.

E il dato di quest’anno fa il paio con il primato dello scorso anno, quando sempre Eduscopio vedeva il Keynes di Gazzada al primo posto tra gli Istituti tecnici della provincia di Varese.

Nel rapporto 2020/2021, la percentuale del 66,05% che attesta il primato alla scuola gazzadese, distanzia di oltre tre punti l’istituto che si accredita al secondo posto.

“La classifica di Eduscopio ci comunica un dato che ci inorgoglisce particolarmente”, commenta la dirigente del Keynes, professoressa Fausta Zibetti. “Sapere che i nostri diplomati scelgono di intraprendere il percorso universitario e che riescono a perseguirlo con successo, è la conferma che i nostri docenti trasmettono ai ragazzi ben più di mere nozioni e piuttosto offrono un metodo che consente loro di conseguire risultati eccellenti anche negli studi universitari”.

Secondo gli indicatori presi in considerazione da Eduscopio, infatti, la scuola si rivela una scelta di successo non solo per la percentuale degli immatricolati che prosegue agevolmente il percorso universitario, ma anche per la percentuale di occupati dopo il conseguimento del diploma.

Il 63% dei diplomati dell’indirizzo Tecnologico, infatti, in un tempo medio di 189 giorni, trova non soltanto un lavoro coerente con gli studi appena conclusi, ma anche a portata di casa e cioè entro 7 Km dall’indirizzo di residenza.

Ugualmente fortunati i loro colleghi che scelgono l’Economico: il 57% di questi, infatti, in un tempo che mediamente non supera i 202 giorni, ottiene un contratto di lavoro significativo e, per il 21%, in linea con l’indirizzo di studi seguito, ugualmente vicino al luogo di residenza.

“Questa attestazione è un risultato che premia l’impegno di tutti”, conclude la dirigente Zibetti. “La certezza di offrire una formazione di eccellenza, rappresenta il nostro obiettivo e consente ai ragazzi l’opportunità di progettare il futuro seguendo, ciascuno, le sue più intime aspirazioni”.