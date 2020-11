Grande afflusso al punto tamponi di MalpensaFiere, la Polizia Locale invita a seguire le indicazioni

Polizia Locale di Busto Arsizio al lavoro al punto tamponi di Malpensafiere per regolare il traffico a causa del grande afflusso di auto verso il polo fieristico. Gli agenti bustocchi sono intervenuti per deviare i flussi di automobili ed evitare il blocco della circolazione sulla via per Busto-Fagnano e per evitare ripercussioni sulla viabilità in uscita dalla ss 336 e dalla A8.

Dalla rotatoria di via Fagnano (zona Old Wild West) accede solamente chi deve eseguire il tampone. Per la Camera di Commercio l’accesso è da una strada a fianco della rotatoria di Sant’ Anna, via Per Cassano. Sul posto ci sono le indicazioni, seguire le deviazioni.

Non è consentito, infine, il transito sulla via XI Settembre da Sant’Anna – via per Cassano – verso via per Fagnano. La Polizia Locale invita a rispettare le indicazioni per agevolare le operazioni. Anche il sindaco Emanuele Antonelli si è recato sul posto questa mattina per vedere la situazione.