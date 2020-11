Liceo Sereni di Luino: l’orientamento si fa online

Sabato 5 dicembre le porte del Liceo Sereni di Luino saranno spalancate, ma solo virtualmente.

Dalle 14.30 alle 16.00, grazie alla nuova formula dell’open day virtuale, genitori e aspiranti nuovi iscritti potranno scoprire l’offerta didattica della scuola stando comodamente seduti sul divano di casa.

L’evento verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di VareseNews e vedrà la partecipazione del dirigente scolastico David Arioli e di alcuni docenti.

Il programma è continuo aggiornamento, ulteriori dettagli verranno forniti nel corso dei prossimi giorni.

IL LICEO

Il Liceo Sereni è nato nel 1965 come sezione associata del liceo scientifico Ferraris di Varese ed è diventato autonomo nel 1970.

Dall’anno scolastico 1981-82 ha sede in via Lugano n. 24 in posizione panoramica sul Lago Maggiore, all’interno di una villa d’epoca, che ospita la presidenza e gli uffici amministrativi, affiancata da una struttura moderna dove trovano ubicazione le aule, i laboratori, la palestra e la biblioteca.

Il Liceo, costituito inizialmente con il solo indirizzo scientifico, ha raccolto negli anni le sollecitazioni provenienti dal territorio, ampliando l’offerta formativa.

Ad oggi, dopo la riforma dei cicli scolastici, il Liceo offre agli studenti quattro percorsi di studi: liceo scientifico tradizionale e opzione scienze applicate, liceo linguistico tradizionale e con opzione Esabac, liceo delle scienze umane; in questo modo è in grado di rispondere a molteplici esigenze formative dei giovani del territorio orientati verso gli studi liceali.

Al centro delle attività del Liceo Sereni c’è lo studente che viene accompagnato dalla scelta iniziale a quella universitaria in un cammino lungo 5 anni; l’attenzione è alla sua formazione globale, come uomo e come cittadino, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla complessità del mondo contemporaneo.

Il percorso viene condotto rispettando i tempi e gli stili di apprendimento, in coerenza con il profilo educativo e culturale dell’indirizzo scelto.

Si punta all’acquisizione di competenze digitali, linguistiche e logico matematiche lavorando sin dal primo anno per il miglioramento dell’efficacia nello studio con progetti di peer tutoring e dando grande attenzione alle pratiche di inclusione.

I LABORATORI

Tanti i laboratori proposti per permettere agli studenti di sviluppare diverse attitudini come nel caso del progetto Teatro e Musica o dei corsi di microbiologia.

UNO SGUARDO VERSO L’ESTERNO

Il Liceo si caratterizza per una costante apertura verso il territorio e per le numerose collaborazioni con enti esterni quali l’Università degli studi dell’Insubria e il Politecnico di Milano finalizzate a potenziare e migliorare costantemente l’offerta formativa.

CONTATTI

Liceo Scientifico Sereni

Via Lugano, 24, 21016 Luino VA

T.: 0332 531585

Email: segreteria@liceoluino.it

