L’Inps seleziona 93 medici in Lombardia

L’inps ha pubblicato l’avviso (scarica l’avviso) di selezione pubblica per il reclutamento di 93 medici, di cui 12 per Milano e 6 per le altre province Lombarde, ai quali conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento di prestazioni libero-professionali ai fini dell’espletamento di adempimenti medico-legali.

Possono presentare la propria candidatura i laureati in Medicina e Chirurgia e iscritti all’Ordine dei medici. Nell’avviso sono indicate le situazioni di incompatibilità all’incarico, le modalità di formazione delle graduatorie e di invio delle domande, i criteri di valutazione, la durata del contratto e i compensi.

Il termine per l’invio delle domande è fissato alle ore 14 del 19 novembre 2020.