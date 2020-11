L’odissea della pipì nella zona rossa

Egregio Direttore varesenews,

Le scrivo per far luce su un esigenza che per tante persone potrebbe essere imbarazzante: il bisogno di dover andare alla toilette pubblica in questo periodo dove il covid ha rivoluzionato tutto. Potrebbe sembrare una richiesta banale, quando i problemi gravi sono altri. Ma il racconto di un amico diabetico mi ha fatto riflettere: la scorsa settimana si è recato a Milano per una necessità urgente, dopo un paio d’ore di viaggio (tra macchina attesa e treno) prima di scendere, aveva bisogno del bagno, ma l ha trovato chiudo a chiave. Alla stazione di destinazione, i servizi non erano utilizzabili, nei bar seppur voleva prendere una consumazione, gli hanno negato l’uso della toilette.

Alla fine è arrivato a destinazione e ha dovuto pregare per poter passare davanti a tutti correre a fare pipì. Che cosa dice il dpcm a tal proposito? In zona rossa dobbiamo rimanere a casa, ma se ci si sposta per necessità, come è possibile che le toilette pubbliche siano chiuse?

Spero che sia stato un problema di timidezza da parte del mio amico a non insistere, perché non è possibile che venga negato un esigenza così primaria, soprattutto se hai patologie.

Grazie per l’attenzione

Cordiali saluti

Vedani Chiara