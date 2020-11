Non si può andare in valle? «Io costruisco il modellino»

È alla fine c’è chi la prende con filosofia. Il nuovo lockdown, che ha iniziato a impattare sulla vita di tutti noi, ci ha fatto tornare ai mesi della scorsa primavera, quando ci era impossibile muoverci per una passeggiata, se non nelle zone limitrofe della propria abitazione.

Fra le tante limitazioni stabilite per preservare la salute propria e altrui, c’è infatti l’attività motoria all’aria aperta in luoghi distanti da casa: una rinuncia che si fa sentire fortemente in coloro che, invece, erano abituati a muoversi sul territorio, in bici, di corsa o per una passeggiata.

Invece di arrabbiarsi o sfogarsi su Facebook, un lettore di VareseNews ci ha raccontato di aver deciso di reagire diversamente, con un po’ di fantasia e positività. «Visto che da oggi non potrò più andare in valle, ho deciso di costruirmela!» – ha scritto Massimo Crespi, appassionato di modellismo, sul gruppo Oggi in Valle Olona pubblicando il suo modellino della ciclo-pedonale della valle. Un modo simpatico di inaugurare questo nuovo lockdown, trascorrendo il tempo a casa con creatività.