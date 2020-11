Occhialeria: workshop online con la Camera di Commercio

È uno dei settori di rilievo del sistema economico varesino, con le sue imprese e i suoi operatori economici che costituiscono uno dei primi distretti a livello nazionale, secondo soltanto a quello veneto di Belluno.

Per gli operatori dell’occhialeria, Camera di Commercio insieme a Certottica e ANFAO propongono due workshop online su un tema di rilievo per le imprese quale l’entrata a regime, a gennaio 2021, del Regolamento europeo 2017/745 per i Dispositivi Medici (montature da vista, occhiale da lettura, lenti oftalmiche).

Il primo appuntamento sul web è per mercoledì 25 novembre, alle 15, quando si parlerà di “Aspetti generali e la nuova funzione di Persona Responsabile del rispetto della normativa”.

A seguire, giovedì 26 novembre, alla stessa ora, è previsto un approfondimento su “Il sistema di identificazione unica del dispositivo: sistema UDI”.

La partecipazione ai due webinar è gratuita, previa iscrizione online sul sito di Camera di Commercio www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari → Webinar”. Per aderire all’iniziativa, è possibile anche contattare Certottica alla mail: marketing@certottica.it