Da Parvana alla Montessori: proposte di cinema per bambini e genitori

Tra i titoli proposti per questo weekend dalla sala cinematografica virtuale “Wonted zone” su cui si sono trasferiti causa Covid il Cinema Nuovo e l’associazione Filmstudio90, ci sono anche un’animazione per bambini niente affatto scontata “I racconti di Parvana” e un documentario rivolto invece a genitori e insegnanti intitolato “il bambino è il maestro” e dedicato a Maria Montessori e alla sua pedagogia.

I RACCONTI DI PARVANA

Prodotto da Angelina Jolie, il film ha come protagonista Parvana, una ragazza di 11 anni cresciuta nell’Afghanistan controllato dai Talebani che impongono un regime oppressivo, soprattutto contro le donne.

Quando il padre viene ingiustamente arrestato, Parvana si traveste da ragazzo per aiutare la famiglia e, ricordando le storie raccontate dal padre, riesce con forza, coraggio e determinazione a portare avanti il suo viaggio, per scoprire, al costo della sua stessa vita, se il padre è ancora vivo. Nel farlo ripercorre le storie raccontate dal padre svelando cultura e bellezza dell’Afghanistan.

Il film è adatto a bambini dai 7 anni in su.

IL BAMBINO E’ IL MAESTRO – IL METODO MONTESSORI

Il regista, Alexandre Mouro, è un papà che decide di seguire da vicino “ad altezza banco” il percorso formativo di una classe di bambini in scuola montessoriana. L’inquadratura privilegia le mani dei bambini, sempre in movimento, sempre impegnate nel manipolare, nel costruire, nel toccare per scoprire gli apprendimenti sperimentandoli, in un percorso di crescita e di formazione dell’intelletto e della persona, sostenuto dall’innata curiosità e dalla crescente autonomia conquistata dai bambini.

I biglietti dei i film sono acquistabili a questo link scegliendo il cinema Nuovo, la sala virtuale di Filmstudio90.

L’acquisto può essere effettuato fino a 4 ore dopo l’orario di inizio della “proiezione”.

I film potranno essere guardati per 48 ore a partire dall’orario di inizio.