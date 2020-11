Samarate: biblioteca comunale aperta solo un giorno a settimana

La biblioteca di Samarate sarà aperta solo un giorno a settimana: ogni mercoledì dalle 10.00 alle 13.oo. La decisione del sindaco, Enrico Puricelli, è motivata dall’aumento «delle assenze del personale e che i tempi previsti per le situazioni di isolamento fiduciario sono prolungati su più giorni» e dalla conseguente difficoltà a trovare delle sostituzioni a breve termine.

L’ordinanza sarà valida a partire da questa settimana, quindi l’unico giorno di accesso al pubblico sarà mercoledì 4 novembre.

Non è la sola città in cui vengono limitate alcune funzioni della biblioteca: a Varese, infatti, è stato per ora sospeso il prestito libri.

I CASI IN AUMENTO

Questo è il primo provvedimento per una cittadina che sta registrando un forte incremento dei contagi da Coronavirus giorno dopo giorno; solo ieri, domenica 2 novembre, i casi positivi sono saliti a 211, con 28 in più rispetto al giorno prima.