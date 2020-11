Un milione di euro per il nuovo posteggio di Lavena Ponte Tresa

Lo si sognava da tanto e finalmente la buona notizia è arrivata: Lavena Ponte Tresa avrà un nuovo, capiente, posteggio.

Nel comune l’esigenza di posti auto era nota, complice anche l’invasione nel fine settimana di tanti cittadini della vicina svizzera, che da sempre amano concedersi un po’ di shopping, un giro al mercato, un pasto in uno dei numerosi ristoranti della zona.

“In questi difficili giorni, non possiamo smettere di pensare al futuro del nostro paese” ha dichiarato Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa,” Ho firmato con Regione Lombardia l’accordo che ci assegna fondi europei per 1.000.000 di euro per realizzare un parcheggio di circa 120 posti auto a servizio dei frontalieri, del commercio e del nuovo poliambulatorio.”

La nuova struttura sorgerà lungo via Argine Dovrana, ad un passo dal cuore commerciale del paese e comodo con tutti i servizi. Sfrutterà il dislivello naturalmente presente nell’area per la realizzazione di due livelli, ciascuno con circa 60 posti auto con ingressi separati dalla stessa via.

Il Sindaco ha poi tenuto a sottolineare che “Particolare attenzione è stata posta per l’inserimento ambientale e paesaggistico della struttura. L’accordo prevede che la realizzazione si completi entro 24 mesi dalla sottoscrizione, e cioè entro Novembre 2022.”