Un video girato a Cuasso al Monte per “Stella d’Oriente”

È uscito venerdì 23 ottobre “Stella D’oriente”, un brano scritto da Daniele Feliciotti e Marco Conte, interpretato dallo stesso Marco in duetto con Alessia Bertonasco.

Il brano è disponibile in digital download su tutte le piattaforme.

“Stella d’oriente è stata scritta una notte d’estate su una spiaggia, è un flusso di coscienza – racconta l’autore. – Un intimo abbandono alle proprie paure, spogliandosi e mostrando le proprie fragilità in un mondo che non è quello che vorremmo. E’ anche un invito a credere nei propri sogni, a cercare quella stella quando la luce non c’è”.

Ecco il video della canzone girato a Cuasso al Monte. Con Alessio Bonfiglio e Marco Conte.