Vaccinazione antinfluenzale: convocati tutti i bambini tra i 2 e i 10 anni

Due giornate dedicate alle vaccinazione dei bambini tra i 2 e i 10 anni in provincia di Varese.

Regione Lombardia ha elevato sino ai 10 anni l’età a cui offrire il vaccino antinfluenzale. Una misura decisa per incidere in modo più puntuale su una comunità più esposta ai contagi e alla trasmissione in famiglia del virus. Mentre l’Asst Sette Laghi offrirà la giornata vaccinale il 7 dicembre, la Valle Olona probabilmente si organizzerà per il prossimo 12 dicembre.

Ats Insubria ha ricevuto e distribuito 22.500 dosi di vaccino spray che ha distribuito alle tre diverse Asst ( Sette Laghi, Valle Olona e Lariana) oltre che ai 60 ( su 170) pediatri che hanno aderito alla campagna.

Nel caso i vaccini dovessero avanzare, verranno somministrati anche ai ragazzi sino ai 18 anni.

Per aderire alla campagna della Sette Laghi ( riservata ai bambini residenti nei sette distretti afferenti) occorre prenotarsi a nr 0332 278530 o 0332 393248 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 ( la valle Olona non ha ancora comunicato le modalità). Questa mattina, primo giorno di avvio della prenotazione, i centralini sono stati presi d’assalto e in poche ore erano già stati presi oltre 200 appuntamenti.

La campagna vaccinale proseguirà comunque anche in altre date sino a esaurimento delle dosi vaccinali.