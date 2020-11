“A Varese è facile prendere una multa ma è difficile pagarla”

Pubblichiamo la lettera – e la risposta del comune – di una lettrice alle prese con il pagamento anticipato di una muta presa in centro

Buongiorno,

venerdì scorso mio marito ha preso una multa in centro a Varese per sosta senza tagliando dai nostri efficientissimi ausiliari del traffico, e fin qui nulla di nuovo.

Il problema nasce nel momento in cui cerchiamo di pagare la multa entro i 5 giorni per avere la riduzione della cifra:

– come primo tentativo proviamo a pagarla on line sul sito varese.multeonline.it ma non funziona (troviamo recensioni online di altri cittadini che si lamentano del fatto che è impossibile riuscire a pagare la multa attraverso il sito e arrabbiatissimi perchè hanno tolto la modalità di pagamento presso i tabaccai abilitati)

-allora tentiamo di contattare il comando della polizia municipale di Varese per sapere se possiamo passare da loro a pagare ma non risponde mai nessuno!

-questa mattina ci rechiamo presso il comando di polizia municipale di Varese per pagare e lo troviamo chiuso; un cartello all’esterno comunica che sono contattabili solo via mail (loro non ci sono ma gli ausiliari sì!)

– ci rechiamo allora presso la Banca Popolare di Sondrio di Piazza Monte Grappa, ma….la banca è chiusa e riceve solo per appuntamento. Mio marito chiama il numero della banca e spiega che ha urgenza di pagare una contravvenzione, un addetto molto gentile gli dice di entrare nell’area bancomat dove la banca ha preparato dei fogli con i riferimenti per i vari pagamenti da effettuare online (tra cui le contravvenzioni con l’IBAN e l’intestazione “COMUNE DI VARESE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO TESORERIA”). Mio marito chiede perchè la polizia locale non comunica questa modalità nel verbale….l’addetto sconsolato gli dice che non sa rispondergli, che lui non è il primo a presentarsi per questo tipo di problema e la banca proprio per questo ha preparato questi prestampati….

Quindi a Varese ZONA ROSSA è facilissimo prendere una multa ma difficilissimo riuscire a pagarle: 3 delle 4 modalità di pagamento segnate in verbale non sono disponibili e per pagare sei costretto non solo a perdere delle ore, ma anche obbligato ad uscire di casa in questo periodo in cui tutte le autorità raccomandano il contrario!

Allego la fotocopia della banca Popolare di Sondrio sperando di evitare a qualche concittadino di dover affrontare la nostra stessa pessima esperienza.

Cordiali saluti

Vanessa Vener

_______________

LA RISPOSTA DEL COMUNE DI VARESE:

Gentile cittadina, ci dispiace per i suoi disagi.

Attualmente le modalità di oblare la sanzione sono: pagamento in posta; pagamento in tesoreria; pagamento online sull’apposita piattaforma “multe-online”: il portale funziona, abbiamo verificato anche oggi, ma si deve prestare attenzione alla digitazione dei dati come sono richiesti.

La situazione emergenziale in atto sicuramente non agevola la possibilità di fruirle ma sono tutte funzionanti, seppur non in maniera ottimale o facilitata.

Per quanto riguarda le aperture degli uffici, le raccomandiamo questa pagina del sito del comune: la teniamo sempre aggiornata con le aperture e le chiusure dettate dall’emergenza.