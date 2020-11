Weekend di eventi digitali tra arte, libri e turismo

Un bel sole autunnale illumina il fine settimana che offre in rete tanti eventi per stare a casa e non rinunciare ai viaggi, alla cultura e alla musica.

METEO

PREVISIONI – Fine settimana di sole e bel tempo autunnale. Il fronte freddo che ha attraversato il nord Italia si sta allontanando lasciando spazio al bel tempo – Leggi l’articolo

ARTE

VARESE – La mostra del Castello di Masnago esce dal Museo ed entra nelle case. I promotori della mostra hanno realizzato otto video che permettono di vedere da casa il percorso espositivo e quattro conferenze di approfondimento – Leggi l’articolo

VARESE – L’evento artistico “Time to start” diventa solidale. Le venti opere allestite in città sono state donate a scopo benefico e sono prenotabili on line – Leggi l’articolo

GALLARATE – Esattezza vuol dire tre cose. Appuntamento in diretta Facebook con il Museo Maga. Alessandro Castiglioni leggerà e interpreterà le lezioni americane di Calvino. Domenica 22 novembre alle 17.30 – Leggi l’articolo

MILANO – Incontri, arte e corsi: il Museo diocesano è attivo e “aperto” online. Il museo milanese chiude al pubblico fino al 3 dicembre per lke norme anti Covius, ma continua ad offrire proposte di grande interesse e spessore sui i propri canali digitali – Leggi l’articolo

LIBRI

LIBRI – Al motto di “un libro unisce sempre” torna #ioleggoperché. Dal 21 al 29 novembre la manifestazione moltiplica le donazioni di libri alle biblioteche scolastiche. Nel Varesotto partecipano quasi 200 scuole e 30 librerie – Leggi l’articolo

LIBRI – L’Alpe Devero tra sogni e ricordi. Un viaggio nelle atmosfere e nei panorami del Devero, in cui il lettore passa dalla dimensione onirica del romanzo a quella storica e autobiografica del racconto – Leggi l’articolo

NOVARA – “La carezza. Una storia perfetta”, incontro online con Elena Loewenthal. Appuntamento online su Facebook e sul canale Youtube di A-Novara il 21 novembre – Leggi l’articolo

LEGNANO – “L’usurpatore“, il nuovo romanzo storico di Emanuele Rizzardi. Lo scrittore, laureato in lingue lavora come project manager presso una multinazionale della meccanica – Leggi l’articolo

EVENTI

CULTURA – Sarà on line l’edizione 2020 di “Fa’ la cosa giusta!”. Presentato mercoledì 18 novembre il programma della fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di mezzo Editore – Leggi l’articolo

MONTAGNA – Outdoorformo: parlare di montagna on line per ritrovare la leggerezza. Una serie di appuntamenti su Skype – spiegati da Roberto Pezzin – con gli appassionati di montagna per condividere i segreti del perfetto escursionista – Leggi l’articolo

MUSICA

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA – In cima alla montagna per suonare col vento: “Che la musica ci porti fortuna”. Musica contro la pandemia: “Somebody that I used to know” interpretata da Giada Ethuil, Gabriele Dellea e Paolo Pellicini ai Sette Termini – Leggi l’articolo

VARESE – Un grande coro virtuale per celebrare la magia del Natale. L’iniziativa è stata lanciata dal portale Dovesicanta.it e rilanciata da Solevoci Festival. L’appuntamento è per cantare insieme “White Christmas” di Irving Berlin – Leggi l’articolo

FESTIVAL GLOCAL – Tutti gli incontri di Glocal on line. L’edizione in streaming dedicata all’informazione ai tempi del Covid è stata molto seguita, sul web si possono rivedere tutti i panel – Leggi l’articolo

TURISMO

BAVENO- Non solo lago, a Baveno tra ville maestose e ricordi dell’Orient Express. Una pagina Facebook che vi consigliamo e che ogni giorno regala qualche curiosità su uno dei luoghi più carattersitici del Lago Maggiore – Leggi l’articolo

TURISMO – La storia di villa Aprilia al Colle Baranca. Sulle tracce della Belle Époque al lago di Baranca – Leggi l’articolo

EVENTI ANNULLATI

INDUNO OLONA – Emergenza Covid: salta il Mercato della terra del Piambello. Anche alla luce della situazione di Induno Olona dove si registra un alto numero di contagi, il Mercato della Terra del Piambello di novembre non si svolgerà – Leggi l’articolo