Weekend di sole e relax, in famiglia con i bambini

Questo primo weekend di novembre è anche il primo del nuovo lockdown nella nostra provincia che proprio da oggi, venerdì 6 novembre, è zona rossa. Rispetto a quello di primavera, questo nuovo periodo di estrema cautela è meno restrittivo per i bambini (che fino alla prima media possono andare a scuola o all’asilo) ma è comunque fatto divieto di uscire se non per ragioni di necessità.

Ammesse invece piccole attività all’aria aperta, purché nelle immediate vicinanze di casa e con tutte le precauzioni anti contagio, mentre dal web arrivano spunti e iniziative da condividere insieme, genitori e figli, tra arte, laboratori e storie.

STORIE

Besozzo: la nonna (ed ex docente) Angela Fiegna ha scelto di condividere con i piccoli lettori di VareseNews alcune storie originali, scritte da lei, e illustrate dalle opere dei grandi artisti. Per ogni autore una favola diversa, per avvicinare i bambini alla storia dell’arte. Per ora ne abbiamo pubblicate tre al link Favole di storia dell’arte per bambini. L’ultima, due giorni, si intitola “Gli amici del signor Van Gogh” ed è dedicata al grande pittore olandese > Scopri di più

Vedano Olona: disponibili su Youtube le storie del “Binomio suonato” inventate dalla scrittrice Giuditta Campello e dal chitarrista Claudio Cornelli a partire da due parole a caso, proprio come suggerito dal Binomio fantastico di Gianni Rodari cui si ispira l’iniziativa diventata anche un progetto per le scuole > Scopri di più

Varese: si intitola “Oggi Nino non ha fame” il primo racconto pubblicato su “Nino sono io”, il nuovo blog su bambini e alimentazione promosso dalla nutrizionista Laura Sciacca assieme allo psicologo Manuel Benedusi e alla scrittrice Federica Marta Puglisi come punto di riferimento per tutte le famiglie che combattono battaglie quotidiane a tavola con i figli > L’iniziativa

LABORATORI

Gallarate: sono dedicati allo spazio, tra Leggerezza e Molteplicità i nuovi LabInside proposti dal MA*GA. Laboratori d’arte contemporanea gratuitamente a disposizione di famiglie e scuole, da realizzare in casa o a scuola con materiali semplici, e ispirati alle opere della collazione > Leggi qui

Busto Arsizio: laboratori creativi Giocolab e tour virtuali in compagnia di simpatici personaggi in “Izi Missione Museo” il nuovo percorso interattivo per bambini dei Musei civici di Busto che svela in 34 tappe tra Palazzo Cicogna e Museo del Tessile > Tutti i dettagli

Saronno: il Centro biodiversità del Parco ha chiuso domenica scorsa (con le ultime attività in presenza e le prime foto agli animali scattate dalle nuove foto-trappole) ma continua a proporre attività per scuole e bambini sui social > Leggi qui

GIOCHI

Busto Arsizio: Palazzo Marliani Cicogna lancia una nuova sfida a genitori e bambini, chiamati a condividere le proprie curiosità sulle opere della collazione per creare un nuovo percorso espositivo ” a misura di famiglia” > Come partecipare

Salute: il tampone può essere fastidioso per gli adulti, e ancora di più per il nasino dei bambini. Per questo i pediatri dell’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste hanno pubblicato una serie di giochi e storie con cui i genitori possono aiutare i bambini che devono affrontare l’esame > Tutti i dettagli

LIBRI

Mamma scegliamo un libro?: nella nostra rubrica di recensioni di libri per bambini e ragazzi, la libraia e scrittrice Laura Orsolini consiglia ai più piccoli (e a tutta la famiglia) di sfogliare un silent book capace di infondere fiducia con la forza delle sole immagini, e per i ragazzi un’originale raccolta di 3 racconti di Dickens, capaci di dare forma e contorni a piccole e grandi paure > Scopri di più

Letture ad alta voce: la passione per la lettura cresce con i bambini e l’associazione Nati per leggere propone ai genitori un percorso in 8 tappe per sostenerla in ogni età, e condividere insieme momenti speciali, dalle ninna nanne alle favole > Leggi di più

MAMMA E PAPÀ

Varese: come giovani cittadini, anche i bambini hanno il diritto e il dovere di essere informati (soprattutto in questo momento). Ma come si racconta il mondo ai bambini? Lo scopriamo a Glocal,giovedì 12 novembre alle 14 nell’incontro gratuito in diretta Facebook dedicato all’Editoria per bambini con Martina Recchiuti (Internazionale Kids), Federica Baroni (Focus Pico) eNicoletta Martinelli (Popotus) > Scopri come partecipare

Varese: aperte le iscrizioni al webinar di scrittura creativa con il premio Andersen Antonio Ferrara promosso da Progetto Zattera teatro per la sera di giovedì 12 novembre alle ore 20.15 > L’articolo