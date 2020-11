Letture, arte e “visioni da asporto” per questo weekend da zona rossa

Sarà un weekend da zona rossa da trascorrere nel rispetto del nuovo DPCM. Gli eventi del fine settimana, rigorosamente, in digitale ci regalano letture, arte e “visioni da asporto”.

COSA SI PUO’ FARE E COSA NO

PROVINCIA – La provincia di Varese rientra nelle aree individuate come “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” e da venerdì 6 novembre è definita zona rossa, così come stabilito dal nuovo Dpcm appena emanato dal Governo – Leggi L’articolo

IL DOCUMENTO DI AUTOCERTIFICAZIONE – scarica il documento

I NEGOZI APERTI – Leggi l’elenco

METEO

LE PREVISIONI – Bel tempo d’autunno nel fine settimana. Clima mite che anticipa l’estate di san Martino secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino – Leggi l’articolo

LIBRI

PORTO CERESIO – Premiazione in diretta Facebook per il concorso letterario Giallo Ceresio. A causa delle misure anti Covid il concorso si concluderà con una premiazione online. Appuntamento domenica 8 novembre alle 15 per scoprire i vincitori – Leggi L’articolo

GALLARATE – Laura Orsolini a Duemilalibri con il suo nuovo romanzo: Play. Lo ha presentato in diretta streaming in occasione del festival letterario di Gallarate in dialogo con la professoressa Annamaria Inversetti e l’editore Luca Malini – Leggi L’articolo

VARESE – Un libro per raccontare la carta Varese. E’ stato pubblicato da Macchione ed è scritto da Carla Tocchetti, già curatrice di una mostra sull’argomento al battistero di Velate – Leggi L’articolo

CULTURA – Esce “Paolo e Sofia”, il nuovo romanzo di Elisa Origi. Dopo la prima raccolta di racconti e due saggi narrativi sui temi del benessere Elisa Origi torna in libreria con un romanzo: una storia d’amore ambientata nel mondo del giornalismo ai tempi dei social network – Leggi L’articolo

IN VIAGGIO

VARESE – Anche da casa non dobbiamo rinunciare alla bellezza e seduti comodamente sul divano vi proponiamo la visione di alcuni dei più bei luoghi della provincia. Questo fine settimana vi portiamo al Il Monastero di Cairate tra storia e leggenda.

VISIONI DA ASPORTO – Un tuffo nella Storia con “The Crown”, serie tv Netflix da non perdere. Con l’emergenza Covid si sta vivendo un periodo che entrerà nei libri, ma ci sono persone, come la regina Elisabetta, che di momenti storici e cambiamenti ne hanno vissuti di epocali. A dicembre arriva la quarta stagione – Leggi L’articolo

ARTE

GALLARATE – Chiudono gli spazi espositivi, ma il Maga va avanti con progetti e visite a distanza. Anche il museo di arte contemporanea deve chiudere in base alle nuove norme. Ma questo non vuol dire che si fermi, anzi: ci sono una serie di occasioni da scoprire – Leggi L’articolo

MOSTRE VIRTUALI – I capolavori delle collezioni Musei degli Uffizi e la loro storia, navigando tra gli spunti suggestivi e le immagini ad alta definizione delle mostre virtuali proposte dallo staff del museo – Guarda le mostre

MUSICA

VEDANO OLONA – CASTIGLIONE OLONA – Le Storie suonate si propongono alle maestre. Il progetto di musica e narrazione della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli si fa in tre per coinvolgere giovani studenti via web – Leggi L’articolo

VARESE – La “Supernova” di Andrea Fornari in casa Ghost Records. La casa discografica di Varese proprio oggi (30 ottobre) ha pubblicato “Supernova” il nuovo singolo di Andrea Fornari, disponibile su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming – Leggi L’articolo