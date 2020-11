Le Storie suonate si propongono alle maestre

Complice il nuovo lockdown “Le Storie Suonate” della scrittrice Giuditta Campello e del chitarrista Claudio Cornelli propongono un nuovo progetto per le scuole, fatto di video (qui alcuni esempi) o Videoconferenze per offrire ai bambini dell’infanzia o ai giovani studenti della primaria esperienze o percorsi narrativi particolarmente stimolanti, fatti di letture ad alta voce, laboratori e tanta fantasia.

Il progetto delle “Storie suonate” è nato quasi due anni fa con le prime letture animate con la musica che i due artisti hanno portato in scuole, biblioteche, librerie e radio. All’inizio l’ispirazione è arrivata soprattutto dalle favole classiche, poi Giuditta e Claudio ne hanno inventate di proprie ed originali e infine, durante il lockdown di primavera, è arrivato il Binomio suonato, ispirato al “binomio fantastico” di Gianni Rodari, con nuove storie create a partire da due sole parole.

Attingendo da questo bagaglio Le Storie suonate propongono ora alle scuole tre diversi percorsi.

Il primo, per i più piccoli, basato sulle emozioni e costruito attorno alle favole classiche, un secondo dedicato a Gianni Rodari e infine un terzo, per i più grandicelli, che si articola come un vero e proprio laboratorio di scrittura creativa.

Il tutto sempre partendo da letture coinvolgenti in cui i due artisti interpretano i dialoghi, sfruttando le potenzialità della doppia voce narrante e della musica, che diventa parte integrante della storia, accompagnano la narrazione e arricchendola con ritornelli, canzoni e rumori.

Per maggiori informazioni scrivere a info@storiesuonate.it.