Un libro per raccontare la carta Varese

E’ uscito per l’editore Macchione il libro di Carla Tocchetti “La Carta di Varese. Fascino e splendore”.

Il volume, 144 pagine di storia, documentazione e un ricco apparato iconografico, fa per la prima volta in Italia il punto sulla vera Carta Varese.

Furono quattro signore appartenenti ad una delle più facoltose famiglie lombarde, i Ponti, a riavviare alla produzione xilografica alcuni antichi stampi in legno recuperati inizialmente a scopo collezionistico.

Amore per la tradizione e le belle arti, conservazione della testimonianza di una eccellenza italiana, ma anche rivalorizzazione del patrimonio artistico storico e sua circolazione in ambito internazionale, sono gli elementi di spicco che hanno caratterizzato la produzione della Carta di Varese, per un arco di tempo davvero esiguo: dal 1902 al 1939.

Una storia che non smette di affascinare e stupire: prendendo le mosse da una mostra curata dall’autrice al Battistero di Velate dal titolo “Varese 1902. Storie di donne, storie di doni” (dicembre 2019), il volume edita anche ritrovamenti preziosi dal punto di vista collezionistico.