Al freddo e disorientato, anziano riportato a casa dalla Polizia Locale di Ferno e Lonate Pozzolo

Una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno ha soccorso un anziano di 88 anni che vagava per le vie di Ferno in stato confusionale.

Nel pomeriggio di oggi – lunedì 28 dicembre -, verso le ore 15.00, alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di una persona anziana che girava in via Trieste in prossimità del supermercato in evidente stato confusionale, disorientato e smarrito. Il pericolo era inoltre quello di investimento perché l’anziano stava camminando sulla carreggiata della strada provinciale.

Giunti sul posto assieme al personale sanitario, gli agenti hanno prestato le prime cure al signore, che con indosso solo un maglione era infreddolito e privo documenti.

Sottoposto alle prime cure, l’anziano non era nemmeno in grado di riferire il suo nome né l’indirizzo della sua abitazione. A fatica riusciva a comunicare ai soccorritori di non ricordare assolutamente nulla.

Una volta stabilizzato all’interno dell’ambulanza e messo al riparo dalle temperature rigide, il signore è riuscito a dire il suo nome.

Tramite le ricerche agli uffici anagrafe dei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo gli uomini della Polizia Locale sono riusciti a individuare il nucleo famigliare e l’indirizzo, dove è stato riaccompagnato dopo le necessarie cure.

I familiari, in ansia, hanno ringraziato i soccorritori per l’aiuto prestato al loro congiunto.