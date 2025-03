Piazza Dante a Ferno rinasce sotto il segno della prevenzione

Terminati i lavori di rifacimento- mancano ormai solo gli ultimi dettagli – Piazza Dante si prepara a vivere una nuova pagina di storia. Tutto avrà inizio sabato 15 marzo, quando la nuova Piazza, in tutto il suo splendore, si presterà ad ospitare la clinica mobile di “Senologia al Centro”. Un’intera giornata gratuita di visite senologiche, ecografie e mammografie dedicata a tutte le donne di Ferno.

«Per l’inaugurazione ufficiale della piazza ci sarà tempo – spiega il sindaco Sarah Foti – ma l’iniziativa promossa per il 15 marzo vuole già dare il significato che la nuova piazza dovrà assumere per il nostro paese: un cuore non solo urbanistico ma un cuore pulsante anche sotto il profilo sociale, aggregativo e del benessere della comunità in tutti sensi».

L’attività di screening di sabato sarà preceduta da una serata non meno importante che avrà luogo giovedì 13 marzo, alle 21.00, nella Sala Consiliare di via Roma 51. Una serata dedicata alla prevenzione in cui si parlerà non solo di esami diagnostici preventivi, ma anche di corretta alimentazione e sani stili di vita. In particolare, nella prima parte dell’incontro la dott.ssa Rachele Aspesi, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Varese, terrà una conferenza in cui spiegherà l’importanza della prevenzione oncologica a tavola, poiché anche il cibo può aiutare alla prevenzione del tumore al seno in maniera efficace. Nella seconda parte della serata, sarà, invece, la volta di un approfondimento sui progressi della medicina e degli screening per la diagnosi precoce. Relazioneranno, sempre nell’ambito del progetto “Senologia al Centro”, la dott.ssa Irene Mesisca, il dott. Marino Dell’Acqua e il dott. Ivanoe Pellerin.

«Spesso – spiega il sindaco – le migliori iniziative nascono da consolidate collaborazioni tra l’Amministrazione Comunale e i propri concittadini, oltre che con persone e realtà che operano sul territorio». Per questo un grande grazie viene rivolto alla dott.ssa Rachele Aspesi, alla sua sensibilità alla sua cura e attenzione per la tematica della prevenzione che ci ha permesso di conoscere gli organizzatori di “Senologia al Centro” e di ospitare in paese la loro preziosa iniziativa.