Alla scoperta del Liceo Legnani di Saronno

Iscriversi o non iscriversi, questo è il dilemma. La scelta del percorso di studio, soprattutto se di tipo liceale, porta con sé mille ansie e preoccupazioni, soprattutto se non è possibile visitare di persona l’Istituto dove si trascorreranno cinque anni della propria vita, osservarne spazi e dotazioni, parlare a tu per tu con docenti e studenti.

Al Liceo Legnani ne sono pienamente consapevoli, per questo la scuola ha deciso di raccontarsi tanto attraverso le immagini della Sede Centrale quanto attraverso le voci di chi anima aule e corridoi.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LE INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO

12 dicembre 2020

Open day virtuale n.2 “Ti offro una lezione” per Linguistico, Scienze Umane ed Ec. Sociale (le iscrizioni saranno aperte sabato 5/12) ; in quella data è anche possibile richiedere un incontro col Vice Preside per prospettare particolari esigenze familiari, personali o psicologiche.

19 dicembre 2020

Open Day virtuale n.3 “Pensa, credi, sogna, osa”: la scelta del Legnani raccontata dai suoi studenti

CONTATTI

Liceo Legnani

Via Volonterio, 34

21047 Saronno (VA)

T.: 02.9602580 / 02.96705444

Email: marco.napolitano@liceolegnani. it (Referente Orientamento in Entrata)

Sito | Facebook