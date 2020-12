All’Asst Valle Olona sabato di vaccinazioni riservate ai minori dai 2 ai 18 anni

Oltre 1.500 le vaccinazioni effettuate nella fascia d’età 2-17 anni nella prima giornata dedicata ai minori. E sabato 19 dicembre si replica.

L’Asst Valle Olona dedicherà l’intera seduta vaccinale dalle 8.15 alle 16.30 a bambini e ragazzi tra i 2 e i 18 anni .

L’appuntamento si ottiene chiamando il numero verde regionale 800638638 da rete fissa dalle 8 alle 20 oppure il nr 02999599 da rete mobile sempre dalle 8.00 alle 20.00

L’intendimento dell’ASST Valle Olona era chiaro e si rinnova: operare un intervento sinergico di salute pubblica. Perché vaccinare contro l’influenza i minori significa tutelare adulti e anziani.

Anche questa volta sarà un’iniziativa corale che vede coinvolti oltre agli operatori dell’Asst anche i pediatri di famiglia, le sedi vaccinali, le amministrazioni comunali, i volontari di Croce Rossa e della Protezione Civile.

« Non potevamo lasciare cadere le richieste delle famiglie, che hanno così ben accolto la nostra esortazione a vaccinare i propri figli minori, in modo semplice e indolore – dice il Direttore Sociosanitario, dottor Marino Dell’Acqua -. Così abbiamo pensato fosse bene replicare l’Open day vaccinale, sempre scegliendo la giornata di sabato, per facilitare le mamme e i papà. Desidero altresì ringraziare tutti coloro che si sono spesi affinché la giornata fosse concretamente proficua: i quaranta pediatri, le due Pediatrie di Busto e Gallarate, le cinque sedi vaccinali territoriali, i Comuni che ci hanno messo a disposizione gli spazi per effettuare la vaccinazione, i volontari che hanno supportato operatori e famiglie. Integrare l’Ospedale al territorio significa creare legami virtuosi e mettersi in ascolto dei bisogni».