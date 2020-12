All’ITET Varese un corso per operare nel settore turistico

Il Corso Turistico dell’ITET Daverio Casula Nervi di Varese è un corso molto coinvolgente e motivante che offre una buona base culturale e competenze che consentono agli studenti sia di proseguire nel percorso universitario, sia di inserirsi nel mondo lavorativo, in particolare nel settore turistico.

Dobbiamo pensare ad un percorso di studi che prepara non soltanto alla vendita e gestione del prodotto turistico ma anche e soprattutto alla progettazione di percorsi e pacchetti viaggio a livello nazionale e internazionale, grazie a una formazione mirata a rendere gli studenti capaci di riconoscere e valorizzare in modo integrato e sostenibile il patrimonio artistico, ambientale e paesaggistico della nostra nazione e a livello globale.

Anche il settore del turismo è stato oggetto di cambiamenti repentini e quindi necessita di professionisti altamente specializzati, che sappiano analizzare le tendenze dei consumatori soprattutto nel contesto turistico e individuare i fenomeni socio-economici globali grazie al confronto tra aree geografiche e culturali diverse per produrre percorsi tematici e innovativi per un target di consumatori sempre più esigente, in un settore estremamente competitivo.

L’obiettivo dell’Istituto è quello di guidare gli studenti all’acquisizione di competenze di progettazione di pacchetti turistici in cui integrare le conoscenze acquisite in merito alle normative che regolano il settore turistico con quelle delle modalità organizzative delle imprese turistiche. Tra gli strumenti utilizzati per questo scopo sono importantissime le simulazioni di situazioni professionali reali, anche in lingua straniera, arricchite dalla produzione di prodotti multimediali.

Il corso sviluppa progetti particolarmente significativi per la sensibilizzazione alla conoscenza e promozione del nostro territorio: da anni la scuola prende parte ad un progetto di stage patrocinato dalla Camera di Commercio, durante il quale i ragazzi fanno assistenza in eventi sportivi e culturali. E’ stato realizzato uno specifico progetto presso la Chiesa di Sant’Ambrogio a Barasso in cui è stata elaborata una video spiegazione con strumenti multimediali di ultima generazione; in occasione delle Giornate di primavera sono state organizzate visite guidate in cui i nostri studenti hanno avuto la possibilità di parlare in pubblico ed esporre le loro conoscenze con passione e professionalità.

Le visite d’istruzione organizzate sono tematiche ed espressamente ideate come occasione per mettere in pratica competenze acquisite.

Chi vuole lavorare nell’ambito del turismo è sicuramente una persona curiosa, attratta dal viaggio come possibilità di incontro con paesaggi, culture, lingue e abitudini diverse, ma è anche una persona consapevole della bellezza del patrimonio del proprio territorio che vuole valorizzare e condividere in un’ottica di responsabile sostenibilità.

