Antonino chef academy: come è andata la finale per Yvonne Inumerable

—–ATTENZIONE SPOILER—–

La finale della seconda edizione di Antonino chef Academy è cominciato con quattro chef stellati e una imprenditrice in veste di “commissione d’esame” per i quattro finalisti: Michelangelo Mammoliti, Cristina Bowerman, Cinzia Primatesta e Fabrizio Fiorani hanno giudicato i ragazzi dopo una prova orale e scritta.

Ed è stato proprio quell’esame a far uscire Yvonne Inumerabile, giovane chef varesino di origini filippine: caduto a causa principalmente della sua emozione, che l’ha portato ad alcune imprecisioni fatali, si è così classificato quarto, tra i complimenti, però, di Cannavacciuolo.

Non ha però avuto la soddisfazione di raggiungere la cucina del ristorante villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo, esperienza invece possibile per i tre altri finalisti: Matteo Corridori, 22 anni, originario del Lago di Como; Enrico Fusi, 21enne di Rimini, con una forte tradizione culinaria proveniente dalla sua famiglia; Francesca Stabile, 22 anni, di Genzano di Roma, per metà spagnola e per metà siciliana.

Dopo due prove insieme alla brigata del ristorante, a vincere – e a raggiungere per un anno quella stessa brigata – è stata infine Francesca Stabile.