Il BiblioVerri dell’IPC Verri di Busto Arsizio

Dall’esigenza di mostrare ai ragazzi in modo diretto e appassionante il mondo della lettura, presentandola non come un noioso esercizio riservato a pochi, ma come una opportunità aperta a tutti per scoprire la bellezza della lettura e appropriarsene, nasce nel 2018 il progetto BiblioVerri dell’Istituto Professionale Verri di Busto Arsizio.

Grazie alla lungimiranza della dirigente scolastica Laura Maineri e all’entusiasmo delle docenti responsabili, quello che era uno dei locali meno frequentati della scuola è diventato in pochi mesi un punto di riferimento per la comunità scolastica.

BiblioVerri è diventato il luogo in cui si legge, si impara, si condivide, si crea.

Ma non è stato facile arrivare a questo risultato. Era necessario riempire gli scaffali di libri nuovi e accattivanti, pensati per un pubblico giovane e poco attratto dalla lettura.

Per questo, a partire da quell’anno e per i successivi, l’Istituto si è iscritto all’iniziativa nazionale “Io leggo perché”, finalizzato ad implementare il numero di volumi delle biblioteche scolastiche.

Per invitare i cittadini di Busto Arsizio ad acquistare libri da donare alla biblioteca, i nostri alunni hanno dato vita ad eventi culturali che hanno portato la scuola nelle principali piazze della città.

Il “Book speed date” del 2018 è stato il primo di una serie di eventi organizzati dai ragazzi del Verri con grande entusiasmo, mettendo in campo molte delle competenze acquisite nel loro percorso scolastico. Sono nati così eventi come la commemorazione la Giornata della Memoria o i reading contro la Violenza sulle donne.

Grazie a queste iniziative, BiblioVerri è stata arricchita di circa 300 nuovi volumi e una ricca sezione di albi illustrati. Ma il successo più grande è stato accompagnare gli studenti nella scoperta che la cultura possa essere anche occasione di condivisione, nascita di nuove relazioni, crescita personale. Si è così formato un gruppo dinamico che, grazie alla collaborazione di alunni, ex alunni e docenti, mantiene viva e attiva la biblioteca. Nemmeno quest’anno i lavori si sono fermati: a distanza, gli alunni leggono, condividono e progettano eventi e concorsi.

La biblioteca del Verri è ormai un punto di riferimento per la nostra realtà scolastica, tanto da permettere ad alcuni studenti di svolgere la propria attività di PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) al suo interno occupandosi della catalogazione, dell’archiviazione e dei prestiti.

Il desiderio della dirigente e delle responsabili sta prendendo forma. BiblioVerri spalanca le sue porte per permettere ai libri di compiere la magia: insegnare a volare.

L’Istituto Professionale Verri di Busto Arsizio (Via Redipuglia n. 15) ha in programma per il 9 gennaio una giornata di porte aperte (in presenza). E’ possibile partecipare scrivendo a orientamento@ipcverri.edu.it.

CONTATTI

IP Verri

Via Redipuglia, 15, 21052 Busto Arsizio VA

T: 0331 302572

Sito | Facebook