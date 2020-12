Il concerto di Natale alla chiesa del Carmine di Luino

Anche quest’anno il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino desidera offrire a tutti un momento musicale di introduzione al Mistero del Natale in cui si rinnova l’annuncio di una novità radicale. Dio assicura a tutti gli uomini che non saranno più soli, né vittime della paura, che potranno sempre appoggiarsi a quella Presenza che chiede di essere accolta e che consente di abbracciare tutta la realtà, anche in una situazione di incertezza come quella che stiamo vivendo.

Il Concerto d’organo offerto dal Maestro Giacomo Mezzalira sarà trasmesso domenica 13 dicembre 2020 alle ore 17 dal Santuario della Madonna del Carmine di Luino attraverso il Canale YouTube del Centro Culturale San Carlo Borromeo (https://www.youtube.com/channel/UCAQrUgNiK80vAx5Qkv_5pyA).

Questo tradizionale gesto vuole anche educare a vivere una solidarietà che si chiama

carità e dà senso al nostro andare. La prossimità non è misurabile con il metro, recita l’editoriale di AVSI; sia tra persone che vivono nella stessa città (oggi il numero dei nuovi

poveri in Italia cresce), sia tra chi viva da un capo all’altro del mondo, questa prossimità è

possibile e viene chiesto a ciascuno di non perdere la possibilità, per distrazione o per

paura di essere contagiati, di tenere aperto lo sguardo.

È l’invito contenuto nel titolo di questa edizione della Campagna Tende di AVSI (2020/2021) “Allarga lo sguardo. La speranza accanto a chi ha bisogno” che ha come obiettivo il sostegno di progetti in Siria (Damasco e Aleppo), Burundi (Bujumbura), Camerun (Yaoundè), Messico (Oaxaca e Jalisco), Italia (Cesena, Milano, Vicenza) e l’adozione a distanza in Libano (Marjaoun).

AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza. AVSI fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa come accompagnamento della persona alla scoperta di sé e al riconoscimento dell’altro come un bene. La Campagna Tende è una proposta annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno dei progetti di AVSI. Si articola in una serie di eventi, incontri e iniziative. Per maggiori informazioni: www.avsi.org.

GIACOMO MEZZALIRA

Nato a Cantello (Va) nel 1959, ha compiuto i propri studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano diplomandosi in pianoforte con U. Amadei, in composizione con G. Giuliano, in organo e composizione organistica con L. Molfino e G. Parodi. Svolge attività concertistica in qualità di organista, di componente di complessi da camera e di direttore di coro. È docente di ruolo di teoria musicale e improvvisazione pianistica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Puccini“ di Gallarate. Insegna pianoforte presso il Liceo Musicale “R. Malipiero” di Varese ed educazione musicale presso la Scuola Primaria Parificata “E. Manfredini” (Va). Dirige dal 1988 la Corale della Basilica di S. Vittore di Varese e dal 2012 il Coro Sette Laghi di Varese.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino ed ha il patrocinio del Comune di Luino.

