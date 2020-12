Dal giardino di Villa Panza al biglietto pop-up

Il terzo laboratorio d’arte e creatività per lo Speciale Natale di Collezione Panza Kids è in programma sabato 19 dicembre alle ore 15, sempre in modalità online su piattaforma Zoom.

Protagonista di questo pomeriggio speciale sarà l’affascinante giardino della Villa: i parterre, la ghiacciaia, la serra, il laghetto, la carpinata, saranno fonti di ispirazione per la creazione di un biglietto di auguri pop-up sul tema degli alberi e delle forme della natura.

Anche in questo caso per l’attività saranno sufficienti gli strumenti più classici – matita, forbici, colla stick o vinilica – e colori a scelta.

L’attività è rivolta a bambini indicativamente dai 4 agli 8 anni.

Biglietto: intero 8 € (iscritti FAI 6 €) oppure pacchetto di 3 laboratori a 20 € (iscritti FAI 15 €.)

Per partecipare scrivere a faibiumo@fondoambiente.it. All’acquisto del biglietto verrà inviata una mail con il link per accedere all’incontro con tutti i dettagli.

Per maggiori informazioni: 349 6008287 – 347 9668538.

I laboratori di Collezione Panza Kids torneranno poi domenica 27 dicembre, per un’attività “brillante” a caccia di lampadari di cristallo, dipinti dai colori cangianti, installazioni al neon e specchi. Dopo il tour virtuale, Scintilla guiderà i ragazzi nella realizzazione di una lampada magica con l’utilizzo di carte di recupero ed elementi traslucidi, cangianti o riflettenti.